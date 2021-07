Ufficiale: Vicenza, colpo in difesa. Dal Lecce arriva Calderoni

Il Vicenza ha trovato l’accordo con il Lecce per il difensore Marco Calderoni. Ecco il comunicato del club: “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’U.S. Lecce, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Marco Calderoni. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo. Calderoni, terzino sinistro classe ’89, nelle ultime 3 stagioni tra le fila del Lecce ha registrato 77 presenze tra Serie B e Serie A, condite da 4 reti e 9 assist. In totale vanta 330 presenze in Serie B maturate con Novara, Bari, Latina, Grosseto, Ascoli e Piacenza. Benvenuto Marco!”.

FOTO: sito ufficiale LR Vicenza