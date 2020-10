Ufficiale: Vibonese, preso Sciacca

U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Sciacca, difensore classe 1996. Il giocatore, che arriva a titolo definitivo, ha militato nelle giovanili dell’Inter per poi iniziare le esperienze in categoria con la maglia di Renate e Piacenza prima di approdare ai grigi di Alessandria in cui ha militato fino alla scorsa stagione. Sciacca ha inoltre collezionato 43 presenze nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 20.

Foto: sito ufficiale Vibonese