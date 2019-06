Ufficiale: Vibonese, Orlandi non è più l’allenatore

Con un comunicato sul sito ufficiale, la Vibonese ha comunicato l’interruzione del rapporto lavorativo con l’allenatore Nevio Orlandi. “A Vibo Valentia finisce ufficialmente l’era Orlandi. Il tecnico di Casalmaggiore ed il club rossoblu si sono salutati nel pomeriggio di oggi al culmine di un incontro alla presenza del presidente Pippo Caffo e del segretario Saverio Mancini. Non un addio ma un arrivederci a sottolineare la stima reciproca che negli ultimi due anni ha regalato a Vibo Valentia la prima promozione sul campo in Serie C e la prima salvezza “tranquilla” in terza serie nazionale. Due anni entusiasmanti che hanno riscritto la storia della US Vibonese Calcio. Una storia, tuttavia, che proseguirà senza l’ex allenatore della Reggina. Piani, programmazione ed obiettivi diversi, infatti, non permetteranno la prosecuzione del contratto in scadenza il 30 giugno. A Nevio Orlandi ed al suo vice, Francesco Modesto, a nome di tutta la società i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale – così al termine dell’incontro il patron rossoblu Pippo Caffo, il quale ha voluto rimarcare la volontà del club, dopo aver definito l’aspetto economico amministrativo, di dedicarsi all’aspetto tecnico-agonistico ripartendo, ovviamente, dalla scelta del nuovo allenatore già nelle prossime ore”.

Foto Sito Ufficiale Vibonese