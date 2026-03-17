Ufficiale: Viali nuovo allenatore del Catania

17/03/2026 | 19:18:57

William Viali è il nuovo allenatore del Catania, c’è il comunicato ufficiale dei siciliani: “Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor William Viali, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Con Viali, approda in rossazzurro anche l’allenatore in seconda Marcello Cottafava. Ad entrambi, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. Il nuovo allenatore del Catania sarà presentato ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione mercoledì 18 marzo, alle ore 11.00, in sala stampa. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale”.

foto sito catania