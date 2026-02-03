Ufficiale: Verona, Sammarco è l’allenatore ad interim
03/02/2026 | 17:20:24
Nuovo allenatore per il Verona che annuncia Paolo Sammarco come allenatore della Prima Squadra ad interim. Confermata una nostra esclusiva.
La nota: “Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco”, il comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa dal club scaligero, a conferma dell’allenatore che lascia la Primavera per incaricarsi della prima squadra. “Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro”.
Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.
Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.#HVFC pic.twitter.com/ZJGcRN0tzP
— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 3, 2026
Foto: X Verona