Ufficiale: Verona, Sammarco è l’allenatore ad interim

03/02/2026 | 17:20:24

article-post

Nuovo allenatore per il Verona che annuncia Paolo Sammarco come allenatore della Prima Squadra ad interim. Confermata una nostra esclusiva.

La nota: “Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco”, il comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa dal club scaligero, a conferma dell’allenatore che lascia la Primavera per incaricarsi della prima squadra. “Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro”.

Foto: X Verona