Ufficiale: Verona, riscattato Serdar dall’Herta Berlino. Contratto fino al 2028

L’Hellas Verona ha riscattato Suat Serdar dall’Herta Berlino. Di seguito il comunicato: “Hellas Verona FC rende noto di aver riscattato da Hertha Berlino, a titolo definitivo, il centrocampista tedesco Suat Serdar, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Verona la scorsa estate, il classe ’97 ha collezionato nella sua prima stagione italiana 25 presenze in campionato e una in Coppa Italia, per un totale di 1.731 minuti giocati, diventando con il passare dei mesi uno dei perni del centrocampo gialloblù.

In particolare, dalla prima giornata del girone di ritorno – nella sfida vinta dal Verona in casa contro l’Empoli per 2-1 – Serdar è sceso in campo da titolare in 17 partite su 19.

Nell’ultimo turno di campionato disputato al ‘Bentegodi’ contro l’Inter, il centrocampista tedesco ha anche indossato la fascia di capitano nell’ultima mezz’ora di gara, confermando la leadership conquistatasi partita dopo partita in questa sua prima stagione di Serie A.

Hellas Verona FC rivolge un grande in bocca al lupo a Suat per il prosieguo della sua carriera in gialloblù”

Foto: Instagram Verona