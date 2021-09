Ufficiale: Verona, Jocic vola in prestito al Metalac

Tramite i propri canali ufficiali, l’Hellas Verona ha annunciato di aver ceduto in prestito Bogdan Jocic ai serbi del Fudbalski Club Metalac. Ecco il comunicato degli scaligeri:

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Fudbalski Club Metalac – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2022 – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bogdan Jocic, 20enne centrocampista offensivo serbo che nel biennio (2019-2021) in cui ha vestito la maglia gialloblù ha collezionato complessivamente 45 presenze con la formazione Primavera, di cui 34 (con 12 reti e 5 assist-gol) in campionato, 10 (con un assist-gol) in Coppa Italia e una nella finale di Supercoppa di categoria. Hellas Verona FC augura il meglio a Bogdan Jocic per questa nuova esperienza professionale col Fudbalski Club Metalac, Società che milita nella Superliga, massima divisione serba”.

Foto: Sito Verona