Ufficiale: Verona, in difesa arriva Oyegoke

Di seguito il comunicato dei gialloblù: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Heart of Midlothian Football Club le prestazioni sportive del difensore inglese Daniel Oyegoke, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Nato il 3 gennaio 2003 a Barnet, un quartiere nel nord di Londra, Oyegoke inizia la sua carriera sportiva nelle giovanili dell’Arsenal. Nelle quattro stagioni disputate nel vivaio dei Gunners, dall’Under 18 all’Under 23, il difensore colleziona 33 presenze tra Under 18 Premier League, FA Youth Cup, EFL Trophy e Premier League 2. A luglio del 2021, all’età di diciotto anni, si trasferisce al Brentford, dove viene aggregato alla squadra B e rimane per una stagione. Nell’annata successiva, 2022/23, Oyegoke si trasferisce al Milton Keynes Dons Football Club, squadra di terza divisione inglese, con cui mette a referto 18 presenze tra campionato e coppe. Nella stagione successiva si unisce al Bradford City, con il quale gioca 24 partite in League Two, quarta divisione del calcio inglese. Il primo luglio 2024 si trasferisce agli Hearts, in Premiership scozzese, scendendo in campo per diciannove giornate e segnando un gol. A Edimburgo il difensore compie anche il proprio esordio nelle coppe europee, giocando una partita nei preliminari di Europa League e cinque in Conference League. Con le maglie della Nazionale inglese, Oyegoke vanta 32 presenze totali nelle selezioni giovanili, dall’Under 16 all’Under 20. Nel 2022 il difensore ha preso parte al Campionato Europeo Under 19, vinto dall’Inghilterra, e nel 2023 ha giocato anche il Campionato del Mondo Under 20. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Daniel, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.