Ufficiale: Verona, ecco Caligara in prestito dal Cagliari

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Venezia ha annunciato l’arrivo in prestito di Fabrizio Caligara, centrocampista classe 2000 di proprietà del Cagliari. Questa la nota ufficiale: “Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Cagliari Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara fino al 30.06.2020. Caligara si è già aggregato alla squadra in ritiro a Mezzana in Val di Sole”.

Foto: Sito Ufficiale Venezia