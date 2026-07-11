Ufficiale: Verona, dal Venezia arriva Korac

11/07/2026 | 22:54:29

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da Venezia FC le prestazioni sportive del difensore lussemburghese Seid Korac. Nato in Lussemburgo il 20 ottobre 2001, Korac cresce calcisticamente nei settori giovanili dell’Oberkorn e del Rodange 91, prima di trasferirsi in Germania al Norimberga. In seguito veste le maglie dell’Esbjerg fB, nella seconda divisione danese, e dell’Akritas Chlorakas, nel massimo campionato cipriota, per poi approdare in Svezia al Degerfors IF, Club militante nell’Allsvenskan. ìNel gennaio 2024 inizia la sua esperienza in Serbia con il Vojvodina, squadra con la quale fa il proprio esordio nelle coppe europee il 25 luglio 2024 contro l’Ajax. Dopo una stagione nel Paese balcanico, chiusa con 36 presenze e 2 reti, nella scorsa stagione si trasferisce in Italia, al Venezia. Con la formazione lagunare, nell’ultima stagione, ha contribuito alla promozione in Serie A collezionando 18 presenze e un gol in campionato. A livello internazionale, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili del Lussemburgo, Korac ha totalizzato 23 presenze e segnato 2 gol con la maglia della Nazionale maggiore. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Seid, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

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