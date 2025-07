Ufficiale: Veretout lascia il Lione e va all’Al Arabi

25/07/2025 | 17:38:06

Jordan Veretout, sceglie di sposare la causa araba e lascia l’Europa: è ufficiale il suo addio al Lione di Paulo Fonseca, per firmare con l’Al Arabi.

Questa la nota: “Trasferimento di Jordan Veretout ad Al-Arabi L’Olympique Lyonnais ha annunciato il trasferimento di Jordan Veretout al club qatariota Al-Arabi per 500.000 euro, con una quota del 50% nella futura cessione del giocatore.

Arrivato a settembre 2024, Jordan Veretout ha disputato 38 partite in tutte le competizioni con la maglia del Lione.

L’OL ringrazia Jordan per il periodo trascorso nel club e gli augura ogni successo in questa nuova fase della sua carriera in Qatar”.

Foto: Instagram Al Arabi