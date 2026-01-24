Ufficiale: Venturino è un nuovo giocatore della Roma

24/01/2026 | 09:45:13

Nuovo innesto per la Roma che si assicura un bel talento per il futuro. Si tratta di Lorenzo Venturino, ingaggiato dal Genoa.

La nota: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l’intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra. Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all’Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall’Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20”.

Foto: X Roma