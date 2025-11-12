Ufficiale: Venturato nuovo allenatore del Livorno

12/11/2025 | 19:05:28

Il Livorno ha ufficializzato l’arrivo di Venturato in panchina, le prime parole del tecnico in conferenza stampa: “Un onore per venire in una realtà come Livorno e in una squadra che si porta dietro una piazza davvero importante. E’ un’opportunità, una possibilità per fare bene. Vengo da un periodo di inattività, ma sono sempre stato molto aggiornato e vengo con grande entusiasmo e determinazione. ll Livorno l’ho visto diverse volte alla tv. Ho sensazioni positive, mi sembra una squadra con potenzialità. Insieme alla piazza questi sono stati i motivi che mi hanno portato qui”.

