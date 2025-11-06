Ufficiale: Venezia, tesserato Stefano Minelli

06/11/2025 | 10:42:45

Il Venezia F.C. ha annunciato il tesseramento del portiere Stefano Minelli che si è legato al club fino al termine della stagione.

Questo il comunicato del club:

“Il Venezia FC comunica di aver tesserato il portiere Stefano Minelli. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2025/26.

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti e disputato quattro stagioni collezionando 130 presenze e 33 clean sheet tra Serie B e Coppa Italia, Minelli, 31 anni, vanta una grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Südtirol, Feralpisalò e Novara, totalizzando complessivamente 126 presenze e mantenendo la rete inviolata in 50 partite nei campionati di Serie B e Serie C.

Stefano Minelli

‘Sono felicissimo di essere approdato in un club prestigioso come il Venezia. Si tratta di una società con una storia importante e una grande identità, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per progetto e mentalità. Quando è arrivata la chiamata del Venezia non ho avuto alcun dubbio: ho percepito immediatamente la serietà del progetto e la passione che circonda questa squadra. L’atmosfera che si respira al Penzo è qualcosa di unico, e non vedo l’ora di viverla’.

Benvenuto in arancioneroverde, Stefano”.

Foto: sito Venezia