Ufficiale: Venezia, tesserato Elgason

01/07/2026 | 17:24:58

“Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista Thórir Jóhann Helgason, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29. Dopo aver vestito la maglia dell’Haukar Hafnarfjördur, il calciatore islandese classe 2000 è passato al FH Hafnarfjördur dove ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze. Nella stagione 2021/22 approda in Italia al Lecce, club con cui totalizza 72 presenze, mettendo a referto 1 gol e 5 assist. Nel corso della stagione 2023/24 vive inoltre un’esperienza in Germania con l’Eintracht Braunschweig, dove realizza 3 reti e 4 assist in 27 partite. A livello internazionale, Helgason ha già indossato 20 volte la maglia della Nazionale islandese, segnando 2 gol. Benvenuto, Thórir”.

Foto: X Venezia