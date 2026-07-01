TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ufficiale: Venezia, tesserato Elgason

01/07/2026 | 17:24:58

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

“Il Venezia FC comunica il tesseramento del centrocampista Thórir Jóhann Helgason, che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2028/29. Dopo aver vestito la maglia dell’Haukar Hafnarfjördur, il calciatore islandese classe 2000 è passato al FH Hafnarfjördur dove ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze. Nella stagione 2021/22 approda in Italia al Lecce, club con cui totalizza 72 presenze, mettendo a referto 1 gol e 5 assist. Nel corso della stagione 2023/24 vive inoltre un’esperienza in Germania con l’Eintracht Braunschweig, dove realizza 3 reti e 4 assist in 27 partite. A livello internazionale, Helgason ha già indossato 20 volte la maglia della Nazionale islandese, segnando 2 gol. Benvenuto, Thórir”.

Foto: X Venezia