Ufficiale: Venezia, Svoboda rinnova fino al 2029

19/02/2026 | 11:28:11

Il Venezia FC comunica che il difensore Michael Svoboda ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2029.

Arrivato al Venezia FC nella stagione 20/21, Michael Svoboda, 27 anni, ha finora totalizzato 125 presenze con la maglia lagunare, impreziosite da 4 gol e 5 assist. Protagonista delle promozioni in Serie A del 20/21 e del 23/24, è diventato capitano della squadra nell’attuale stagione sportiva, affermandosi oggi come uno dei simboli del percorso di crescita del Venezia FC e del forte legame con la città e i suoi tifosi.

Le parol si Michael Svoboda, difensore Venezia FC: “Questo rinnovo significa molto per me. Come tutti sanno, qui mi sento a casa, e poter continuare a vestire la maglia arancioneroverde, soprattutto da capitano, era qualcosa che desideravo profondamente. Qui si respira un’atmosfera unica, speciale, resa ancora più forte dal sostegno continuo e dalla passione dei nostri tifosi, che per noi rappresentano una spinta fondamentale ogni giorno. Sono orgoglioso di proseguire questo percorso e sono convinto che, restando uniti, potremo continuare a lottare per i nostri obiettivi e regalarci ancora grandi soddisfazioni insieme.”

Foto: sito Venezia