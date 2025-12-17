Ufficiale: Venezia, Sverko rinnova fino al 2028

17/12/2025 | 11:25:13

Marin Sverko e il Venezia, avanti insieme. Il difensore ha rinnovato fino al 30 giugno 2028. Di seguito il comunicato del club lagunare: “Il Venezia FC comunica che il difensore Marin Sverko ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028. Sverko, 27 anni, è arrivato al Venezia FC nel gennaio del 2023 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 72 partite, segnando un gol e contribuendo alla promozione in Serie A del club nella stagione 23/24.

Queste le parole del giocatore: “Questo rinnovo rappresenta per me una grande emozione. Sono orgoglioso di far parte di questo club e di rappresentare una città straordinaria come Venezia. Il rapporto con i tifosi è eccezionale: qui mi sento davvero a casa e, quando mi è stata proposta la possibilità di continuare il mio percorso in arancioneroverde, non ho avuto alcun dubbio, nemmeno per un istante”.

Marin Sverko rinnova il contratto con il Venezia FChttps://t.co/mbUEHmsEXO#ArancioNeroVerde ⚫ pic.twitter.com/MAedKs3bmx — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) December 17, 2025



Foto: X Venezia