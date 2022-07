Ufficiale: Venezia, risoluzione contrattuale per Felicioli

L’avventura di Gian Filippo Felicioli al Venezia è ufficialmente terminata. Il giocatore, tornato dal prestito all’Ascoli, ha risolto il proprio contratto coi lagunari. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato sul sito ufficiale del club veneto: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Gian Filippo Felicioli.

L’esterno sinistro, arrivato in laguna nell’estate 2019, ha collezionato in totale 34 presenze e un assist, prima di passare in prestito all’Ascoli nella stagione 2021/22.

Tutto il Venezia FC augura a Gian Filippo le migliori fortune per il futuro“.

Foto: sito ufficiale Venezia