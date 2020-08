Ufficiale: Venezia, risoluzione consensuale con il ds Lupo

Il Venezia attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione consensuale con l’attuale direttore sportivo Fabio Lupo. Questa la nota del club veneto: “Venezia FC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il Direttore Sportivo Fabio Lupo e il coordinatore dell’area tecnica Armando Ortoli.”

“Nutro grande rispetto nei confronti di Fabio ed Armando e li ringrazio per il lavoro svolto in questa stagione. – ha dichiarato il presidente del club arancioneroverde Duncan Niederauer – Le nostre strade oggi si dividono ma la stima reciproca non verrà mai meno.” La società augura a Lupo ed Ortoli i migliori successi personali e professionali.

Foto: twitter Venezia