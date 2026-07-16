Ufficiale: Venezia, risoluzione consensuale con Conde

16/07/2026 | 17:56:54

Il Venezia ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto di Cheick Conde.

Ecco il comunicato:

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Cheick Conde.

Arrivato in laguna nel gennaio del 2025, il guineano classe 2000 ha totalizzato 9 presenze in Serie A.

Il club ringrazia Conde per l’impegno dimostrato e gli augura il meglio per il proseguio della stagione sportiva.

Buona fortuna, Cheick”.

Foto: sito Venezia