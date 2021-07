Ufficiale: Venezia, riscattato il difensore Palsson. Firma fino al 2023

Venezia FC comunica di aver riscattato dalla società Thor Akureyri il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 2003 Jakob Franz Palsson, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023.

Il difensore, già nazionale islandese Under 16 e Under 17 e Under 19, che in carriera ha sempre vestito la maglia del Thor, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 11 partite con la maglia della Primavera, realizzando 2 gol.