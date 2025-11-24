Ufficiale: Venezia, rinnovato il contratto di Matteo Grandi

24/11/2025 | 17:28:28

Il Venezia ha annunciato il rinnovo del portiere Matteo Grandi, ora il calciatore sarà legato al club fino al 2028.

Questo il comunicato:

“Il Venezia FC rende noto che il portiere Matteo Grandi ha esteso il proprio contratto con la società, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Arrivato nella stagione 2023/24 il 33enne estremo difensore consolida il suo legame con la maglia arancioneroverde, a conferma dell’importanza all’interno della squadra.

Matteo Grandi, portiere Venezia FC

‘Sono felicissimo di questo rinnovo, ringrazio la società, i direttori e tutto lo staff arancioneroverde per la fiducia che mi stanno dimostrando. Sono orgoglioso di continuare a vestire questa maglia perchè Venezia è una piazza storica, unica e molto importante e mi auguro di riuscire a raggiungere tutti insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati’.”

Foto: sito Venezia