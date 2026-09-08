Ufficiale: Venezia, El Haddad in prestito al NK Rudes

08/09/2026 | 18:47:15

Il Venezia ha annunciato la cessione in prestito di Saad El Haddad: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Nogometni Klub Rudeš per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione dell’attaccante marocchino classe 2005 Saad El Haddad fino al termine della stagione 2026/27. El Haddad in arancioneroverde conta 4 presenze in prima squadra con 1 assist a referto. Nella seconda parte della scorsa stagione, in prestito al Pineto, in Serie C, ha giocato 11 partite impreziosite da 1 gol e 1 assist”.

foto sito venezia