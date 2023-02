Ufficiale: Venezia, ceduto il difensore Pálsson al KR Reykjavík

Il Venezia ha comunicato la cessione di Jakob Franz Pálsson al KR Reykjavík. Ceduto in prestito il ventenne, classe 2003, che giocava nella formazione Primavera dei lagunari. La nota ufficiale: “Il Venezia FC comunica il passaggio del difensore della Primavera Jakob Franz Pálsson al KR Reykjavík, militante nella Besta Deild islandese, con la formula del prestito fino al 31/12/2023. Pálsson, 20 anni, si è unito al Venezia FC Primavera nella stagione 2020/21, totalizzando 28 presenze e tre gol con la formazione di Andrea Soncin, per poi passare all’inizio della corrente stagione sportiva in prestito al Chiasso. Buona fortuna, Jakob”.

Foto: sito ufficiale Venezia