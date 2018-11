Ufficiale: Venezia, Bruscagin rinnova fino al 2021

Il Venezia FC comunica ufficialmente di aver prolungato fino al 30 giugno 2021 il contratto con il difensore Matteo Bruscagin in scadenza a giugno di quest’anno. Soddisfazione da parte del presidente Tacopina che dagli Stati Uniti ha commentato: “Matteo merita questo rinnovo per quanto dimostrato da quando veste i colori arancioneroverdi. Nel tempo ha saputo ritagliarsi i suoi spazi dimostrando tutto il proprio valore. La sua serietà e professionalità ne fanno un valore aggiunto per l’organico della nostra squadra”.