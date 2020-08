Il Venezia ha comunicato ufficialmente l’arrivo, in prestito per una stagione, del terzino destro classe 2000 Gabriele Ferrarini. Questo l’annuncio del club su Twitter:”Benvenuto Gabriele! Il Venezia FC comunica è stato sottoscritto l’accordo con la Fiorentina per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del ventenne terzino destro Gabriele Ferrarini”.

Foto: Twitter Venezia