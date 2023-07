Ufficiale: Veltman rinnova col Brighton sino al 2025

Il Brighton di Roberto De Zerbi ha annunciato il rinnovo di contratto di una delle colonne difensive della squadra. Ha messo la firma su un nuovo accordo con scadenza 2025 il poliedrico olandese Joel Veltman, 31nne, spesso impiegato in retroguardia. Il classe ’92 ex Ajax è arrivato in Inghilterra nell’estate del 2020 e nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze con 1 gol e 1 assist. La nota della società: “Siamo lieti di confermare che Joel Veltman ha firmato un nuovo contratto biennale fino a giugno 2025. L’allenatore della prima squadra maschile Roberto De Zerbi ha dichiarato: “Sono molto contento che abbia prolungato il suo contratto. È un buon esempio per gli altri giocatori e sarà un giocatore chiave e importante per noi”. Joel è un diplomato dell’Ajax Academy e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2012, giocando 246 partite per i 36 volte campioni dell’Eredivisie. Durante la sua permanenza lì, avrebbe vinto il campionato tre volte, la KNVB Cup nel 2019, sarebbe arrivato secondo in Europa League nel 2017 e avrebbe raggiunto le semifinali di Champions League nel 2019. È stato titolare per noi nei suoi tre anni qui e ha collezionato 31 presenze in Premier League la scorsa stagione, aiutandoci a finire sesti e qualificarci per il calcio europeo per la prima volta nella nostra storia. In totale, Joel ha collezionato 106 presenze con il club da quando è arrivato dall’Ajax nel 2020. La sua esperienza sarà fondamentale nella prima stagione europea del club in Europa League di questa stagione”.

Foto: Sito Brighton