Ufficiale: Vasco Lopes è un nuovo calciatore del Sudtirol

15/07/2026 | 16:25:01

Il Sudtirol ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dal Radomiak Radom il cartellino di Vasco Lopes.

Questo il comunicato:

“L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il RKS Radomiak Radom per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vasco Lopes. Il laterale offensivo, all’occorrenza seconda punta, classe 1999, nato in Portogallo, ma in possesso anche della cittadinanza capoverdiana, ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2029.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Vasco Lopes e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi”.

Foto: sito Sudtirol