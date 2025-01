Ufficiale: Vargas è un nuovo giocatore del Siviglia

Il Siviglia ha piazzato il primo colpo del suo mercato invernale. Si tratta dell’attaccante svizzero Ruben Vargas, dall’Augsburg. Il giocatore arriva in Spagna per 2,5 milioni di euro, e firma un contratto fino al 2029. Il club spagnolo ha iniziato il 2025 con una pesante sconfitta per 4-1 contro l’Almeria in Coppa del Re. Vargas può rappresentare un innesto funzionale per trovare qualche gol e maggiore impatto in fase offensiva.

Foto: Instagram Siviglia