Ufficiale: Vanja Vlahovic nuovo giocatore dello Spezia

15/07/2025 | 18:25:07

Vanja Vlahovic, capocannoniere in Serie C nella passata stagione con la maglia dell’Atalanta Under 23, è un nuovo giocatore dello Spezia. Ecco il comunicato del club ligure: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante serbo Vanja Vlahović”.

FOTO: sito Spezia