Zinho Vanheusden è un nuovo giocatore dell‘AZ Alkmaar. Il ventiduenne lascia l’Inter e passa al club olandese in prestito con diritto di riscatto. “E’ la squadra giusta per me, non vedo l’ora di iniziare”, ha detto il belga.

, ! ✍️ Zinho Vanheusden wordt voor één seizoen gehuurd van Internazionale, waarbij tevens een optie tot koop is afgesproken.#AZ #ZV27 #WelkomZinho — AZ (@AZAlkmaar) July 25, 2022

Foto: twitter Az