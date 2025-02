Ufficiale: van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord

Cambio di panchina in casa Feyenoord. Il club olandese, infatti, sarà allenato da Robin van Persie. Questo il comunicato della società: “Il Feyenoord ha annunciato l’accordo con l’Heerenveen per il trasferimento immediato di Robin van Persie, che da lunedì prossimo sarà alla guida della prima squadra. Il 41enne originario di Rotterdam, firmerà un contratto fino a metà 2027. Il Feyenoord ha inoltre ingaggiato René Hake come allenatore in seconda”.

FOTO: X Feyenoord