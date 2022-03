Ufficiale: van Nistelrooij sarà il nuovo allenatore del Psv dalla prossima stagione

Con una nota ufficiale, il Psv Eindhoven ha annunciato il prossimo allenatore dalla stagione 2022/23. Si tratta della leggenda olandese Ruud van Nistelrooij, attualmente alla guida della squadra Under 21, ma già dal 2016 nel club biancorosso, dove ha fatto tutta la trafila, prima come preparatore offensivo delle giovanili, poi come allenatore delle squadre Under 18 e Under 19. L’ex Manchester sostituirà Roger Schmidt, che negli scorsi mesi ha comunicato l’addio al termine della stagione.

FOTO: Twitter Psv