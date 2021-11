Ufficiale: van Bronckhorst è il nuovo allenatore dei Rangers

Dopo l’addio di Steven Gerrard i Rangers Glasgow hanno il loro nuovo tecnico: Gio van Bronckhorst. L’ex terzino olandese ha anche giocato con gli scozzesi dal 1998 al 2001 ed ora è diventato il 17esimo allenatore della storia del club.

🆕 Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.

🇳🇱 #WelcomeGVB | @The_real_Gio

👉 https://t.co/FazaqgMJLU pic.twitter.com/7mzgJK1MTX

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 18, 2021