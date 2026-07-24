Ufficiale: Van Bommel è il nuovo ct del Belgio

24/07/2026 | 15:49:35

La Federazione calcistica belga ha annunciato di aver nominato Mark van Bommel come nuovo commissario tecnico della Nazionale maschile.

Questo il comunicato:

“La Federazione calcistica belga è lieta di annunciare la nomina di Mark van Bommel (49) come nuovo allenatore della nazionale belga dei Diavoli Rossi, a partire dal 15 agosto 2026.

Mark van Bommel ha firmato un contratto che lo vedrà alla guida della nazionale belga fino agli Europei UEFA del 2028.

In qualità di allenatore, Mark van Bommel ha guidato il PSV Eindhoven, il VfL Wolfsburg e il Royal Antwerp FC, dove ha ottenuto un notevole successo portando il club a una storica doppietta nazionale, vincendo sia la Pro League belga che la Coppa del Belgio nella stagione 2022-23.

Da giocatore, Mark van Bommel ha militato ai massimi livelli in alcuni dei club più prestigiosi d’Europa, tra cui PSV Eindhoven, Barcellona, ​​Bayern Monaco e Milan. Ha inoltre collezionato 79 presenze con la nazionale olandese, segnando 10 gol. Il suo più grande successo a livello internazionale è stato il raggiungimento della finale della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sudafrica, grazie al suo contributo.

Per affiancare Mark van Bommel, la RBFA (Federazione calcistica belga) rafforza lo staff tecnico dei Diavoli Rossi con tre figure di spicco del mondo del calcio. Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond ricopriranno il ruolo di assistenti allenatori della nazionale belga.

Boudewijn Zenden può vantare una carriera da giocatore di tutto rispetto, avendo militato in club come PSV Eindhoven, Barcellona, ​​Chelsea, Liverpool, Olympique Marsiglia e Sunderland. L’ex nazionale olandese ha collezionato 54 presenze con la maglia dei Paesi Bassi e ha maturato esperienza come vice allenatore al Chelsea e allo Jong PSV.

Maarten Martens si è fatto un nome come centrocampista creativo, in particolare all’AZ Alkmaar, con cui ha vinto il campionato olandese. L’ex giocatore del Belgio si è affermato negli ultimi anni anche come allenatore molto promettente, sempre all’AZ Alkmaar.

Reinier Robbemond metterà a frutto la sua vasta esperienza nel calcio professionistico olandese. Dopo una lunga carriera da giocatore, ha ricoperto il ruolo di allenatore in diverse squadre, tra cui FC Oss, De Graafschap e Willem II. Ha inoltre lavorato come vice allenatore al PSV Eindhoven (sotto la guida di Mark van Bommel) e al Maccabi Tel Aviv FC”.

Foto: sito RBFA

