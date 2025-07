Ufficiale: Vallarelli è un nuovo giocatore della Reggiana

01/07/2025 | 15:10:36

AC Reggiana acquisisce a titolo definitivo dall’Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Pio Vallarelli, che sigla in granata un contratto di durata triennale. Il calciatore di origine barese, classe 2005, ha terminato il settore giovanile nella Primavera del club toscano per poi indossare in prestito le maglie di Trento e Giugliano nel campionato di Serie C. Benvenuto a Reggio Emilia, Francesco Pio!

Foto: logo Reggiana