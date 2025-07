Ufficiale: Valerio Mantovani è un nuovo giocatore del Mantova

25/07/2025 | 11:55:02

Valerio Mantovani è un nuovo difensore del Mantova. Il comunicato: Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del difensore Valerio Mantovani, classe 1996, proveniente dell’Ascoli. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Valerio Mantovani vanta una lunga militanza nel campionato cadetto: poco meno di 200 le presenze collezionate. Lo scorso anno ha militato tra le fila del Bari (33 presenze ed 1 gol realizzato). In precedenza ha vestito, sempre nel campionato cadetto, le maglie di Salernitana (per 5 stagioni), Alessandria, Ternana ed Ascoli. Valerio Mantovani approda in viale Te a titolo definitivo. Ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30.6.2028 Benvenuto a Mantova!

Foto: insta mantova