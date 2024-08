Samu Castillejo non è più un giocatore del Valencia. Dopo una stagione in prestito al Sassuolo, l’ex Milan è tornato in Spagna. Al Valencia è rimasto però sempre ai margini del progetto tecnico, fino ad arrivare alla decisione di oggi della risoluzione del contratto.

Questa la nota: “Il Valencia CF comunica la risoluzione del contratto del giocatore Samuel Castillejo”.

Foto: sito Valencia