Ufficiale: Valencia, rinnovo fino al 2026 per Yunus Musah

Il Valencia, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il giovanissimo statunitense, Yunus Musah, ha rinnovato fino al prossimo giugno 2026. Il classe 2002, nato a New York, è diventato la stella più luminosa di questo Valencia, adesso il proseguo del loro matrimonio per altre sei stagioni con il club che lo ha annunciato attraverso un comunicato: “Il Valencia Football Club e Yunus Musah hanno firmato questo venerdì un accordo per estendere il loro contratto fino al 30 giugno 2026.”

Foto: twitter uff Valencia