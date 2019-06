Ufficiale: Valencia lascia lo United e torna in Ecuador al LDU Quito. Contratto biennale

Dopo dieci anni, Antonio Valencia saluta il Manchester United. L’esterno ecuadoregno, in scadenza con i Red Devils, è stato annunciato ufficialmente dal LDU Quito. Il classe 1985, quindi, torna in patria. Con il club ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Foto YouTube LigaTV