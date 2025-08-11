Ufficiale: Valbuena torna all’Olympiacos
11/08/2025 | 16:20:19
Valbuena torna all’Olympiacos due anni dopo, la nota ufficiale del club greco: “L’Olympiacos FC annuncia l’acquisizione di Mathieu Valbuena. L’esperto calciatore è nato il 28 settembre 1984 in Francia. Iniziò la sua carriera nell’Accademia del Bordeaux, nel 2003 si trasferì al Langon FC, mentre nel 2004 passò all’FC Libourne e nel 2006 venne acquisito dal Marsiglia dove giocò fino all’estate del 2014, quando si trasferì in Russia, alla Dinamo Mosca”.
FOTO: Sito Olympiacos