Ufficiale: Valbuena è un nuovo giocatore dell’Olympiacos

Dopo essersi svincolato dal Fenerbahce, Mathieu Valbuena trova subito l’accordo con un nuovo club. Il classe ’84 francese è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympicos. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club greco con un tweet sul proprio profilo.

Foto: Twitter ufficiale Olympiacos

Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 27, 2019