Ufficiale: USA, Emma Hayes nuovo ct della Nazionale femminile

Gli Stati Uniti hanno deciso di cambiare commissario tecnico per la Nazionale femminile, salutando Vlatko Andonovski. Emma Hayes è stata nominata nuovo ct. Ecco il comunicato ufficiale della U.S. Soccer Federation:

La U.S. Soccer Federation ha nominato Emma Hayes come decimo allenatore capo a tempo pieno nella storia della Nazionale femminile statunitense. Hayes, 47 anni, a lungo capo allenatore del Chelsea FC, una delle squadre femminili di maggior successo in Europa, ha iniziato la sua carriera di allenatrice negli Stati Uniti all’inizio del millennio e più di due decenni dopo prenderà il timone della USWNT.

“È un grande onore avere l’opportunità di allenare la squadra più incredibile della storia del calcio mondiale”, ha dichiarato Hayes. “I sentimenti e il legame che ho con questa squadra e con questo Paese sono profondi. Sognavo di allenare gli Stati Uniti da molto tempo, quindi avere questa opportunità è un sogno che si avvera. So che c’è del lavoro da fare per raggiungere il nostro obiettivo di vincere costantemente ai massimi livelli. Per riuscirci, saranno necessarie dedizione, impegno e collaborazione da parte dei giocatori, dello staff e di tutti i membri della Federazione calcistica statunitense”.

Foto: u.s. soccer federation