Ufficiale: Urko Gonzales a titolo definitivo all’Espanyol
28/08/2025 | 19:16:49
Urko González de Zárate Quirós torna all’Espanyol dopo aver disputato 17 partite con la squadra di Barcellona nella scorsa stagione e lascia così la Real Sociedad. Il duttile giocatore (difensore ma spesso adattato anche a centrocampo) si trasferisce all’Espanyol a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2030. Il calciatore, classe 2001, ha disputato una partita nell’under 21 spagnola nel 2022.
Foto Instagram Espanyol