Ufficiale: Urbanski è un nuovo giocatore del Legia Varsavia

02/09/2025 | 22:35:11

Il Legia Varsavia ha ufficializzato l’acquisto di Kacper Urbanski. Di seguito la nota del club: “Uno dei giovani talenti più promettenti della Polonia, Kacper Urbanski, ha firmato un contratto con il Legia Varsavia fino alla fine della stagione 2027/28. Il ventenne centrocampista centrale vanta quasi 40 presenze in Serie A con Bologna FC e AC Monza e ha partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25, disputando anche partite contro Liverpool FC e Benfica SL. Urbanski è arrivato in Italia dal Lechia Gdansk dopo appena quattro presenze nella PKO Bank Polski Ekstraklasa, dove aveva esordito a soli 15 anni nel 2019, diventando il secondo giocatore più giovane di sempre a scendere in campo in quel torneo. Ha debuttato con la nazionale polacca lo scorso giugno contro l’Ucraina, realizzando un assist, ed è stato successivamente convocato per l’UEFA Euro 2024, disputando tutte e tre le partite della fase a gironi. In totale, con la maglia della nazionale maggiore ha collezionato 11 presenze. In precedenza, aveva militato per molti anni nelle rappresentative giovanili polacche”.

Foto: sito Legia Varsavia