Ufficiale: Union SG, il nuovo allenatore è Hubert

13/10/2025 | 15:37:25

Si è mossa immediatamente l’Union Saint-Gilloise dopo l’addio di Sébastien Pocognoli, diretto al Monaco.

Il club ha ufficializzato oggi il nome del nuovo allenatore: a guidare la squadra sarà il 37enne David Hubert, proveniente dall’OH Leuven.

Questo il comunicato del club:

“Il 37enne allenatore belga David Hubert arriva all’Union dall’OH Leuven. Hubert inizierà gli allenamenti da lunedì pomeriggio e allenerà la sua prima partita con l’Union questo sabato al Marien contro lo Charleroi.

Da giocatore, Hubert ha militato in club come Genk, Gent, OH Leuven e Zulte Waregem. Ha iniziato la sua carriera da allenatore con la squadra Under 18 dell’RSC Anderlecht, dove è diventato capo allenatore della prima squadra nel settembre 2024.

L’estate scorsa si è unito all’OH Leuven e ora il giovane allenatore si trasferisce al Duden Park.

Benvenuto a Union, David!”

Foto: sito ufficiale Union SG


