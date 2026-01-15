Ufficiale: Union Brescia, arriva Lamesta dalla Giana Erminio

15/01/2026 | 18:14:08

“Union Brescia è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo, dall’A.S. Giana Erminio, delle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Lamesta, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027. Nato a Vaprio D’Adda (Milano) il 29 dicembre 1996, Lamesta è cresciuto tra i dilettanti con la maglia del Caravaggio, per poi conquistare la promozione in Serie C con la Giana Erminio. Tra i professionisti ha totalizzato 109 presenze ufficiali, condite da 11 gol e 17 assist”.

Foto: logo Union Brescia