Ufficiale: Union Brescia, a centrocampo c’è la firma di Mallamo
13/07/2026 | 17:57:16
“Union Brescia comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal FC Südtirol, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Mallamo. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Per Alessandro si tratta di un ritorno in biancazzurro, dopo aver già indossato questa maglia nella seconda parte della scorsa stagione, collezionando 16 presenze complessive tra campionato e playoff”.
Foto: logo Union Brescia