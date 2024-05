In attesa di conquistare la salvezza, il club ha annunciato il rinnovo di András Schäfer. Il centrocampista ungherese è arrivato a gennaio del 2022 dal Dunajska Streda e si è imposto come uno degli elementi più interessanti della squadra attualmente allenata da Bjelica. Non sono stati resi i noti i termini del nuovo contratto né la durata.

Foto: Instagram Union Berlino