Un nuovo rinforzo per il Los Angeles FC. Il club infatti, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato l’arrivo di Cengiz Under. Queso il comunicato: “L’LAFC ha acquistato l’attaccante Cengiz Under come giocatore designato in prestito dal club della Super Lig Fenerbahce fino al 30 giugno con un’opzione di acquisto”.

FOTO: X Los Angeles FC